В татарстанских Тюлячах ливень менее чем за три часа затопил огороды, подтопил мост и размыл дороги

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В Тюлячинском районе Татарстана 17 июля прошел ливень, который менее чем за три часа затопил огороды, подтопил мост и размыл щебеночные дороги, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Жители рассказывают, что вода с некоторых огородов ушла только утром. Вместе с водой ушел и плодородный слой почвы. Пострадали и пчелы — на пасеке смыло ульи, в сотах до сих пор осталась вода.

Ливень прошел действительно масштабный — дождь с градом полностью затопил овраг, превратив его в реку. Такого здесь не бывало даже весной в половодье, говорят местные жители.

На прошлой неделе в селе Ядыгерь Кукморского района Татарстана сильный ливень буквально за 15 минут уничтожил посевы овощей и кукурузы. Вода проникла даже в теплицы, уничтожив будущий урожай огурцов и томатов.



Тогда же сообщалось, что за трое суток на востоке Татарстана из-за сильных дождей выпала месячная норма осадков.

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Маргарита Головатенко