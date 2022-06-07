В Кукморском районе Татарстана ливень уничтожил посевы овощей и кукурузы — видео

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В селе Ядыгерь Кукморского района Татарстана сильный ливень буквально за 15 минут уничтожил посевы овощей и кукурузы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Вода проникла даже в теплицы, уничтожив будущий урожай огурцов и томатов. По словам жителей села, семьи Галимуллиных, такого потопа они не припомнят с 1977 года. Но на всякий случай они каждый год страховали свой участок, поэтому часть потерь им должны возместить.

В хозяйстве «Восход», находящемся в селе, потери оказались гораздо крупнее. Ливень уничтожил несколько сотен гектаров кукурузы. Ее посадили меньше трех недель назад, и культура только начала приживаться. Аграрии даже пока не могут проверить, насколько велик ущерб, так как в поле нельзя заехать из-за воды.

Глава Ядыгерьского сельского поселения Айдар Файзуллин объяснил, что из-за сильного дождя вода не уместилась в трубы на дороге и пошла по огородам. Решено добавить дополнительную трубу.

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды 8 июня. В среду в республике ожидаются сильные дожди, а также грозы.



Дарья Акимова