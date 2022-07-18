В Челнах восемь предприятий ушли в простой, 23 — на неполную рабочую неделю

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Челнах 23 предприятия перешли на неполную рабочую неделю, восемь находятся в простое, сообщила начальник Центра занятости Татьяна Быданова.



Сейчас для предприятий автограда разрабатывают планы мероприятий. 19 организаций организовали временное трудоустройство для 6,9 тысячи человек. На поддержку этих мероприятий выделили 392,8 млн рублей. Еще 192,8 млн рублей предусмотрели на переобучение работников, сказала она.

По словам Быдановой, в городе нет массовых высвобождений. С июля по август ожидается высвобождение 21 человека. С начала года сократили 48 человек — это в пять раз меньше показателя прошлого года.



Фото: Максим Платонов (архив)

Она отметила, что в результате перевода работы Центра занятости в проактивный формат трудоустроены 75% сотрудников от числа фактически сокращаемых. 25% обращаются в Центр занятости и трудоустраиваются либо направляются на обучение.

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Маргарита Головатенко