В Татарстане за сутки зарегистрировали 39 случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 39 человек. В общей сложности в республике на 18 июля зарегистрировано 153 288 случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки в регионе не зафиксировали случаев выздоровления от коронавируса. Всего вылечились 149 687 татарстанцев. Госпитализировали с заболеванием еще 17 человек.

Умерли за весь период 1 996 заболевших COVID-19 татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 июля читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина