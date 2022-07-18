В Татарстане за сутки зарегистрировали 39 случаев коронавируса
За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 39 человек. В общей сложности в республике на 18 июля зарегистрировано 153 288 случаев заражения COVID-19.
За минувшие сутки в регионе не зафиксировали случаев выздоровления от коронавируса. Всего вылечились 149 687 татарстанцев. Госпитализировали с заболеванием еще 17 человек.
Умерли за весь период 1 996 заболевших COVID-19 татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 июля читайте в подборке интернет-газеты.
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