Вирусолог КФУ считает, что ситуация с оспой обезьян в России не требует вакцинации населения

Текущее развитие ситуации с оспой обезьян в России не требует каких-то масштабных кампаний, например, поголовной вакцинации населения. Такое мнение выразил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Пока эпидемиологический порог, который бы обосновал кардинальные меры, не преодолен. При этом Ризванов отметил, что в стране есть вакцины от натуральной оспы, при необходимости можно развернуть дополнительное производство.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Эти вакцины эффективны против любой оспы — и коровьей, и оспы обезьян, и натуральной оспы. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но на крайний случай запас вакцины есть, — приводит его слова пресс-служба КФУ.

На этой неделе в России обнаружили первый случай заражения оспой обезьян. Его выявили у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. Он обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевшего изолировали, он находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме.



Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказывал, стоит ли ожидать вспышки оспы обезьян, доберется ли она до Татарстана и насколько она опасна. Детали — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина