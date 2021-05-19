Тендер на капремонт общежитий КАИ приостановили по жалобе
КАИ собирается отремонтировать два общежития
Тендер на ремонт общежитий КАИ начальной суммой в 46 млн рублей приостановлен по жалобе, выяснило «Реальное время». Согласно протоколу итогов аукциона, ремонтными работами должна была заняться московская компания, скинувшая ценник почти на 10 млн рублей. Эта компания и ранее сотрудничала с КАИ, но имеет опыт ремонта воинских частей Росгвардии и изоляторов временного содержания МВД. Пожаловалась же на тендер екатеринбургская компания «Джули».
Согласно документам тендера, отремонтировать на 46 млн рублей должны были два общежития — №5 на улице Ершова, 30 и №7 на Товарищеской, 32а. Впрочем, не полностью: на Ершова должны отремонтировать только крыло первого этажа, на Товарищеской — жилые помещения, коридоры и помещения массового пребывания студентов.
По контракту на ремонтные работы в общежитиях отведено до 100 дней с момента заключения контракта.
Подрядчик для университетов и силовиков
Тендер выиграла московская компания «Сервис-строй» — она предложила наименьшую цену в 36 млн рублей. Эта компания занимается строительством и ремонтными работами, в 2020 году она выручила 94,9 млн рублей при чистой прибыли в 2,9 млн рублей, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Значительную часть выручки составляют госконтракты: только в 2020 году она получила контракты на 120,5 млн рублей, годом ранее — еще на 133 млн рублей. Самые крупные заказчики компании расположены в Татарстане.
Ремонтировать общежития компании не впервой: еще в 2016—2017 гг. «Сервис-строй» выполнял работы в общежитиях КНИТУ (КХТИ), Аграрного университета, КГМУ. В 2018 году ремонтировал и помещения в общежитии КАИ — в том же самом, на Товарищеской, на общую сумму в 6 млн рублей. В 2020 году компания получила контракты на ремонт в общежитиях КГЭУ на общую сумму более 10 млн рублей. Заключались контракты и на ремонт учебных корпусов — например, с тем же КНИТУ и КГАСУ.
С 2018 года в активе «Сервис-строя» также начали появляться контракты с силовыми ведомствами, свидетельствуют данные госзакупок. Так, компания ремонтировала помещения на базе казанского отряда спецназначения «Барс» Росгвардии, изоляторы временного содержания в Чистопольском и Верхнеуслонском районах, административные здания для татарстанских судебных приставов и ряд других объектов.
Директор и владелец компании — Ильнур Сайфутдинов, ему также принадлежат два ООО «Талер»: одно в Москве, одно в Татарстане.
Что не понравилось екатеринбуржцам
Жалобу же на контракт подала компания, которая, по данным протоколов, не участвовала в торгах по ремонту общежитий, да и вообще в каких-либо торгах… ООО «Джули» зарегистрировано в Екатеринбурге около года назад. В 2020 году получила выручку в 22,9 млн рублей и чистую прибыль в 46 тыс. рублей. Компания принадлежит местной жительнице Дарье Быстровой, директор «Джули» — Иван Янгличев.
В тексте жалобы в УФАС по Татарстану указывается: в документах тендера заказчик не устанавливает требование о наличии взносов в фонд возмещения вреда, как того требует Гражданский кодекс РФ, а проектно-сметная документация приведена не в полном объеме. «Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме в составе документации означает, что заказчик не установил требования к объему работ, подлежащих выполнению в рамках заключаемого контракта, и лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение», — заявляет компания. Комментировать «Реальному времени» жалобу более подробно в «Джули» не стали.
В пресс-службе университета заявили, что происходит разбирательство в ФАС, поэтому комментировать ситуацию по изменению графика производства работ в общежитиях преждевременно.
Директор «Сервис-строя» Ильнур Сайфутдинов сообщил «Реальному времени», что не в курсе вопроса о поданной жалобе, однако полагает, что антимонопольный орган, вероятно, вынесет, решение в его пользу: не участвовавшая в тендере компания имела право подать жалобу только на стадии приема документов. По данным системы госзакупок, это произошло в один день — 14 мая поступил протокол подведения результатов, в этот же день поступила и жалоба.
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