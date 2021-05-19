Тендер на капремонт общежитий КАИ приостановили по жалобе

КАИ собирается отремонтировать два общежития

Тендер на ремонт общежитий КАИ начальной суммой в 46 млн рублей приостановлен по жалобе, выяснило «Реальное время». Согласно протоколу итогов аукциона, ремонтными работами должна была заняться московская компания, скинувшая ценник почти на 10 млн рублей. Эта компания и ранее сотрудничала с КАИ, но имеет опыт ремонта воинских частей Росгвардии и изоляторов временного содержания МВД. Пожаловалась же на тендер екатеринбургская компания «Джули».

Согласно документам тендера, отремонтировать на 46 млн рублей должны были два общежития — №5 на улице Ершова, 30 и №7 на Товарищеской, 32а. Впрочем, не полностью: на Ершова должны отремонтировать только крыло первого этажа, на Товарищеской — жилые помещения, коридоры и помещения массового пребывания студентов.

По контракту на ремонтные работы в общежитиях отведено до 100 дней с момента заключения контракта.

На Товарищеской должны отремонтировать жилые помещения, коридоры и помещения массового пребывания студентов. Фото kai.ru

Подрядчик для университетов и силовиков

Тендер выиграла московская компания «Сервис-строй» — она предложила наименьшую цену в 36 млн рублей. Эта компания занимается строительством и ремонтными работами, в 2020 году она выручила 94,9 млн рублей при чистой прибыли в 2,9 млн рублей, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Значительную часть выручки составляют госконтракты: только в 2020 году она получила контракты на 120,5 млн рублей, годом ранее — еще на 133 млн рублей. Самые крупные заказчики компании расположены в Татарстане.

Ремонтировать общежития компании не впервой: еще в 2016—2017 гг. «Сервис-строй» выполнял работы в общежитиях КНИТУ (КХТИ), Аграрного университета, КГМУ. В 2018 году ремонтировал и помещения в общежитии КАИ — в том же самом, на Товарищеской, на общую сумму в 6 млн рублей. В 2020 году компания получила контракты на ремонт в общежитиях КГЭУ на общую сумму более 10 млн рублей. Заключались контракты и на ремонт учебных корпусов — например, с тем же КНИТУ и КГАСУ.

С 2018 года в активе «Сервис-строя» также начали появляться контракты с силовыми ведомствами, свидетельствуют данные госзакупок. Так, компания ремонтировала помещения на базе казанского отряда спецназначения «Барс» Росгвардии, изоляторы временного содержания в Чистопольском и Верхнеуслонском районах, административные здания для татарстанских судебных приставов и ряд других объектов.

Директор и владелец компании — Ильнур Сайфутдинов, ему также принадлежат два ООО «Талер»: одно в Москве, одно в Татарстане.

Компания ремонтировала помещения на базе казанского отряда спецназначения «Барс» Росгвардии, изоляторы временного содержания, административные здания. Фото zakonovest.ru

Что не понравилось екатеринбуржцам

Жалобу же на контракт подала компания, которая, по данным протоколов, не участвовала в торгах по ремонту общежитий, да и вообще в каких-либо торгах… ООО «Джули» зарегистрировано в Екатеринбурге около года назад. В 2020 году получила выручку в 22,9 млн рублей и чистую прибыль в 46 тыс. рублей. Компания принадлежит местной жительнице Дарье Быстровой, директор «Джули» — Иван Янгличев.

В тексте жалобы в УФАС по Татарстану указывается: в документах тендера заказчик не устанавливает требование о наличии взносов в фонд возмещения вреда, как того требует Гражданский кодекс РФ, а проектно-сметная документация приведена не в полном объеме. «Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме в составе документации означает, что заказчик не установил требования к объему работ, подлежащих выполнению в рамках заключаемого контракта, и лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение», — заявляет компания. Комментировать «Реальному времени» жалобу более подробно в «Джули» не стали.

В пресс-службе университета заявили, что происходит разбирательство в ФАС, поэтому комментировать ситуацию по изменению графика производства работ в общежитиях преждевременно.

Директор «Сервис-строя» Ильнур Сайфутдинов сообщил «Реальному времени», что не в курсе вопроса о поданной жалобе, однако полагает, что антимонопольный орган, вероятно, вынесет, решение в его пользу: не участвовавшая в тендере компания имела право подать жалобу только на стадии приема документов. По данным системы госзакупок, это произошло в один день — 14 мая поступил протокол подведения результатов, в этот же день поступила и жалоба.

Александр Артемьев