Медведев — о сроках спецоперации: такие действия не носят моментального характера

Цели спецоперации будут достигнуты, в какой-то момент это осознают и те, кто дает киевскому режиму деньги и оружие в Европе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, если Украина решит напасть на Крым, для «них всех наступит судный день». А попытки продолжить кампанию до последнего украинца могут привести к краху политического режима в Киеве.

— Россия должна быть сильной, чтобы никто даже подумать не мог о попытках предпринять агрессивные действия против нее, - передает «РИА Новости» его слова.

Кадр видео Минобороны России

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие с украинской стороны, подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию необходимо осуществить на всей территории Украины.

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Татьяна Леухина