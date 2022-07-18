Всероссийский фестиваль «Великий Болгар» обойдется в 5 миллионов рублей

Организация и проведение Всероссийского фестиваля средневекового боя «Великий Болгар» обойдется более чем в 5 миллионов рублей. Контракт заключен с московским ООО «Корпорация «Мейк».

Мероприятие пройдет на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в первой половине августа. Профинансируют его из бюджета Татарстана.



Исполнитель должен организовать девять тематических площадок фестиваля: палаточный лагерь участников, арену (ристалище), площадку лучно-арбалетного и метательного тира, а также мастер-классов, ярмарки средневековых ремесел и народно-художественных промыслов. Также он должен подготовить площадку для концертной программы и мастер-классов по средневековым танцам разных народов и для выступления фольклорных групп. Кроме того, на фестивале должны работать площадка семейного отдыха и фуд-корт.

Для проживания участников фестиваля планируется использовать 30 стационарных исторических палаток. Площадь каждой из них — 8 кв.м. Также должен быть подготовлен шатер для расположения штаба.

Гости фестиваля смогут увидеть исторический театр, артисты которого сыграют постановки по тематике средневековой Европы (Италия, Германия, Франция 13-16 веков), а также услышать четыре этно-фолк-коллектива.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На фестивале также проведут несколько конкурсов — конкурс исторического костюма среди зрителей «Папа, мама, я — средневековая семья», конкурс детского рисунка и конкурс «Эмоции фестиваля».

«Реальное время» рассказывало, что на торгах за право организовать фестиваль «Великий Болгар» развернулась борьба. Обычно мероприятие проводила команда Алексея Кокурина из компании «Путешествие в прошлое», но два года назад бессменного организатора по итогам конкурса сменила казанская фирма «Альт-инвест» Максима Муругова.

Изначально победа в тендере стоимостью в 5,01 миллиона рублей досталась ООО «Путешествие в прошлое», однако руководство «Альт-инвеста» подало жалобу, которую признали обоснованной, и торги приостановили. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина