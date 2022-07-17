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Татарстанцев предупредили о грозе, граде и порывистом ветре в понедельник

13:20, 17.07.2022
Татарстанцев предупредили о грозе, граде и порывистом ветре в понедельник
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в понедельник ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Ночью и утром 18 июля на территории республики ожидается туман, днем и вечером — грозы с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с. Также во второй половине дня и вечером прогнозируется локально сильный дождь, град.

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу синоптиков, ночью ожидается до +14..+19 °С, днем — до +25..+30 °С.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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