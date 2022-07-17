В начале следующей недели в Татарстане ожидаются грозы и до +30 градусов
В Татарстане в начале следующей недели ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
В понедельник, 18 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с. Ночью ожидается до +14..+19°С, днем — до +25..+30°С.
Во вторник, 19 июля, прогнозируются дожди, ночью местами сильные, местами гроза, локально град. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами кратковременные усиления 17—22 м/с. Днем воздух прогреется до +21..+26 °С.
На этой неделе в Татарстане на смену жаре пришли дожди, грозы и сильный ветер. В республике объявляли штормовое предупреждение.
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