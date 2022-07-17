В 2021 году школьники в России в среднем зарабатывали больше выпускников колледжей

В 2021 году средняя начисленная зарплата школьников, не имеющих законченного основного общего образования (9 классов) оказалась выше, чем у выпускников колледжей. Она составила 47 967 рублей против 45 110 рублей, следует из данных Росстата.

Из представленных данных также следует, что люди с основным или средним общим образованием зарабатывали еще меньше. Так, люди, окончившие девять классов школы, в среднем получали 41 241 рубль, а после 11 классов — по 43 532 рубля.

Стоит отметить, что размер средней зарплаты людей с неоконченным основным средним образованием и тех, кто получил среднее специальное образование, примерно сравнялся в 2017 году. Тогда он составлял 30 777 рублей у выпускников колледжей и 30 917 рублей — у школьников.

Фото: realnoevremya.ru

Через два года, в 2019-м, люди со средним специальным образованием немного обошли учеников средних классов школ по уровню размера оплаты труда, но разница составила всего около 400 рублей. В 2021 году преимущество опять перешло к младшей возрастной категории.

При этом люди с высшим профессиональным образованием получают стабильно больше, чем те, кто не оканчивал вузы. Так, в 2021 году средняя зарплата этой категории трудящихся составила 75 185 рублей. По сравнению с предыдущим периодом она выросла примерно на 30% с 57 708 рублей.

Такие данные Росстат публикует один раз в два года по результатам выборочных обследований организаций за октябрь. Средние заработные платы рассчитываются по нечетным годам с 2005-го. В следующий раз статистика обновится после октября 2023 года.

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Артем Гафаров