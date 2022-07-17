В Татарстане за минувшие сутки не выздоровел ни один пациент с COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки не выздоровел ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
С начала пандемии от инфекции вылечились 149 687 человек. Также за минувшие сутки в Татарстане не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19.
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