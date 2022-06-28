Исследование: каждый третий казанец планирует сократить траты на отпуск

Каждый третий житель Казани (36%) планирует сократить траты на поездки в отпуск. Об этом говорится в исследовании сервиса GEO.Platforma (есть в распоряжении «Реального времени»).

Основными проблемами при планировании отдыха казанцы называют: бронирование жилья, билетов и экскурсий (36%), увеличение стоимости отдыха (21%), проблемы с платежами (19%) и сокращение количества доступных стран (17%).

Каждый третий казанец пожаловался на сложности с покупкой билетов на самолет, а каждый пятый (22%) — с покупкой билетов на поезда и автобусы дальнего следования.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Опрошенные сервисом россияне пожаловались на проблемы при бронировании жилья из-за ухода международных букинг-сервисов (33%), а также из-за проблем с оформлением брони на отечественных платформах (25%). Почти половина (43%) опрошенных отметили подорожание билетов, а каждый пятый успел заранее приобрести их, избежав подорожания. Лишь 16% не заметили повышения цен.

Исследование сервиса «Яндекс.Путешествия» и аналитического агентства А2:Research в конце мая показало, что больше половины опрошенных казанцев (51%) планируют в этом году путешествие по России. Еще 35% казанцев собираются отдыхать за границей, а 13% респондентов планируют отдых за городом или на даче. Наибольшей популярностью среди казанцев в этом году пользуются Анапа (26%), Сочи (22%) и Геленджик (21%). Еще 15% планируют отдых на Алтае, 2% казанцев намерены поехать в Крым и Ярославль.

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Татьяна Леухина