Узбекистан с 18 июля возобновит автобусное сообщение с Казанью

Узбекистан с 18 июля возобновит автобусное сообщение с Казанью, прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба Министерства транспорта страны.

Маршруты будет обслуживать ООО «Узавтотранс сервис» на автобусах Yutong. Кроме столицы Татарстана, автобусы будут ходить в Москву и Санкт-Петербург. Отмечается, что маршруты из Ташкента в Москву будут выполняться по понедельникам и четвергам, из Ташкента в Казань — по вторникам и пятницам, из Ташкента в Санкт-Петербург — по средам и субботам. Стоимость билетов составит от 800 тысяч сумов (73 доллара).

Фото: pxhere.com

Напомним, с 6 июня возобновилось движение пассажирских поездов международного сообщения из Бишкека в Казань. Кроме того, с 8 июня возобновилось железнодорожное сообщение по направлению Бишкек — Самара, с 9 июня — по направлению Бишкек — Новосибирск. Движение пассажирских поездов между Россией и Киргизией прекратилось в марте 2020 года из-за распространения коронавируса.

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Максим Кокунин