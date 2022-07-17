В Татарстане на 13% выросла зарплата металлургов

Ежегодно в третье воскресенье июля свой праздник отмечают представители мужественной профессии — металлурги. В Татарстане среднее число работников металлургического завода составляет 4 403 человека, сообщил Татарстанстат.

Несмотря на то, что цена на металл в России с начала марта снизилась на 40%, среднемесячная заработная плата одного работника металлургического завода составила 43779,7 рубля. Что на 13% выше, чем в прошлом году. Ни одно современное государство не может обойтись без металла. Он имеет широкое применение в производстве сплавов, чугунов и в машиностроении. Металл — это неотъемлемая часть нашей жизни, технологий и истории.

Фото: pixnio.com

Напомним, что по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы. Среди них — машиностроение, металлургия, электроника и микроэлектроника, связь, образование, транспорт, экология и так далее. Эти комитеты и будут курировать 35 создаваемых центров.

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Анастасия Дуксеева