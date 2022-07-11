Правительство России направит 37,1 миллиарда рублей на создание отечественного ПО до 2024 года

Правительство России сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. На софинансирование до 2024 года выделили 37,1 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По поручению премьера-министра России Михаила Мишустина сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы. Среди них — машиностроение, металлургия, электроника и микроэлектроника, связь, образование, транспорт, экология и так далее. Эти комитеты и будут курировать 35 создаваемых центров, передает пресс-служба правительства России.

Фото: Максим Платонов

Также Чернышенко отметил, что государство будет софинансировать разработку отечественных решений из фондов Бортника и «Сколково», а также РФРИТ.

В июне замглавы Минцифры России Максим Паршин сообщал, что уже согласован законопроект, запрещающий негосударственным объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) закупать зарубежное ПО.



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Татьяна Леухина