Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над Конгрессом после промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Newsweek.

— Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, это может закончиться импичментом в свете того, что некоторые республиканцы дали понять, что большинство членов их партии будут двигаться в этом направлении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для применения процедуры импичмента нужны голоса большинства членов палаты и две трети голосов сенаторов.

— Такого никогда не случалось, и вряд ли у республиканцев будет достаточно мандатов в 2023 году, — подчеркнули в издании.

Фото: pixabay.com

21 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Конгресс США должен объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену. По его словам , вооружение, направляемое Украине от США, попадает к украинским неонацистским батальонам. Тем самым Байден нарушает закон. Поэтому Конгресс США должен призвать того к ответу.

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Максим Кокунин