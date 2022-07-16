Неизвестные разбили стекло на автобусной остановке рядом с Казанским кремлем

Фото: Комитет по транспорту Казани

Неизвестные разбили стекло на автобусной остановке рядом с Казанским кремлем, на улице Батурина. Об этом в своем telegram-канале сообщает мэрия города.

— Друзья, уже не первый раз вандалы «активничают» и вносят свои «коррективы» во внешний вид нашего города, в том числе остановок. Очень просим вас относиться бережно к нашей с вами любимой Казани и, конечно, сообщать в правоохранительные органы, если видите вандалов «за работой». Ведь их действия разбивают не только остановки, но и наше сердечко, — говорится в сообщении.

Фото: мэрия Казани

В мэрии заверили, что сообщение о случившемся уже находится в работе и стекло постараются заменить как можно быстрее.

Также 25 мая неизвестные разбили стекло на автобусной остановке «Октябрьский городок». В феврале в Казани на улице Татарстан сломали остановку «Ул. Габдуллы Тукая». Тогда была сломана панель с рекламой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин