Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года состоится в Баку

Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года состоится в Баку, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза.

Соревнования пройдут с 17 по 23 мая. Изначально турнир должен был состояться в мае 2023 года в Москве, но 27 февраля Европейский гимнастический союз отменил все соревнования, запланированные в России и Белоруссии, в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Фото: pxhere.com

26 апреля стало известно, что чемпионат мира по хоккею, который в 2023 году должен был принять Санкт-Петербург, перенесли из России. Такое решение «из соображений безопасности» приняла Международная федерация хоккея (IIHF).

— Как и в случае с более ранним решением об отмене молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц, — объяснили в IIHF.



Также 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти в том числе в Казани. А Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира, который должен был состояться в столице Татарстана.

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Максим Кокунин