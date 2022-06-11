Володин заявил, что США создали условия для «новой Большой восьмерки»

США выстроили условия, при которых Россия и другие страны вошли в «новую Большую восьмерку», сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, экономика западных стран начинает разрушаться из-за санкций, которые они ввели в отношении России. Так, в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%.

— Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу, — написал он.

Володин отметил, что разрыв экономических отношений с Россией привел к созданию новых точек роста.

— «Проседая» в экономическом плане, США продолжают создавать напряжённость в мире. Делают всё, чтобы решить свои проблемы за счёт других. А это неминуемо приведёт к потере гегемонии в мире, — заключил он.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина

4 июня спикер Госдумы также прокомментировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, принимая новые меры, западные политики вынуждены выбирать «между плохим и очень плохим сценарием» для жителей и экономики своих государств.

— Можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан, — написал Володин в своем telegram-канале.



Максим Кокунин