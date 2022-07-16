Казанские художники создают огромные граффити мелом в центре города

Фото: Кристина Иванова

В эти минуты во дворе жилого дома на Подлужной, 40 в центре Казани проходит первый в столице Татарстана фестиваль во дворе жилого дома. Он организован силами команды «Наш двор».

По задумке организаторов, три казанских художника вместе с жителями создают граффити мелом. В начале фестиваля художника задали основное направление, нарисовав Су Анасы, композиции «Казанские герои» и «Слияние старой и новой Казани». В последней отражена и легенда про подкопы под стены Кремля, сделанные войском Ивана Грозного. Горожане же с удовольствием продолжают рисунки художников или могут нарисовать что-то свое на заданную тему. Мелки для этого предоставили организаторы.

Фото: Кристина Иванова

Рисунки на асфальте создают Саша Шардак (разрабатывал дизайн для журнала Harper’s Bazaar, ИД Conde Nast Russia и издательства «Смена», а в 2019-м в «Смене» состоялась его выставка NO_HOW), Денис Oops (граффити-артист, является автором мемориала фронтмену Linkin Park Честеру Беннингтону, а также создал граффити на Баумана и Фабрике Алафузова) и Булат Хасаншин (каллиграф выполнил дизайн люков на бульваре «Ак чәчәкләр», а в 2021 году создал леттеринг-композицию на набережной Казанки).

Фото: Кристина Иванова

Место проведения фестиваля выбрано не случайно: двор стоит на границе «старой» и «новой» Казани: по левую сторону находится исторический центр, а по правую — современные достопримечательности: экстрим-парк «УРАМ», мост Миллениум, «Ривьера» и стадион «Ак Барс Арена». Каждое место обросло своей мифологией, и именно эти городские мифы и легенды легли в основу концепции рисунков.

Фото: Кристина Иванова

Напомним, в экстрим-парке «Урам» в Казани 23 июля пройдет спортивный фестиваль «Цифровиада». Мероприятие приурочено к Году цифровизации в Татарстане. В программе фестиваля — спортивные соревнования, показательные выступления по BMX, лекторий, игровая зона, музыкальные группы и многое другое. По задумке, участники оказываются в спортивном городе, который хранит в себе много загадок, имеет собственную валюту и дарит жителям бонусы за спортивные достижения.

Участники смогут принять участие в двухкилометровых забегах, ориентировании, турнирах по стритболу, пляжному волейболу и мини-футболу, мастер-классах по самокату, йоге, зумбе и турнире от шахматного клуба Yaratam Chess.



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Кристина Иванова