В казанском экстрим-парке «Урам» пройдет спортивно-развлекательный IT-фестиваль

В экстрим-парке «Урам» в Казани 23 июля пройдет спортивный фестиваль «Цифровиада». Мероприятие приурочено к Году цифровизации в Татарстане.

В программе фестиваля — спортивные соревнования, показательные выступления по BMX, лекторий, игровая зона, музыкальные группы и многое другое.

По задумке, участники оказываются в спортивном городе, который хранит в себе много загадок, имеет собственную валюту и дарит жителям бонусы за спортивные достижения.

Фото: realnoevremya.ru

Участники смогут принять участие в двухкилометровых забегах, ориентировании, турнирах по стритболу, пляжному волейболу и мини-футболу, мастер-классах по самокату, йоге, зумбе и турнире от шахматного клуба Yaratam Chess.

На фестивале также будет установлена зона лектория, где пройдут сразу несколько дискуссий о спорте, мотивации, спортивных инновациях и другое.



В течение недели до начала фестиваля пройдет предварительный турнир по мини-футболу, а финальный матч за первое место состоится на фестивале 23 июля в 11.00. Команду победителей наградят кубком и подарками от партнеров. Зарегистрироваться на фестиваль можно в группе «ВКонтакте».

В конце июня в экстрим-парке «Урам» проходило празднование Дня молодежи. Мероприятие посетили 130 тысяч человек.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина