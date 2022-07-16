У организатора «подводного рейса» нашли долги по кредитам в 37 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Суд Казани по Кировскому району вынес судебное решение о взыскании исполнительного сбора с 52-летнего бизнесмена Владимира Казакова. Как стало известно «Реальному времени», по кредитным платежам мужчина должен выплатить 37 615 рублей, а за несвоевременное исполнение им обязательств к сумме добавилось 2 697 рублей.

Ранее Казаков был задержан по делу о затонувшем из-за перегруза речном катере, нормативы которого по пассажировместимости были превышены ровно в два раза. Бизнесмена подозревают в оказании небезопасных услуг. Эта трагедия едва не произошла в 11-ю годовщину со дня крушения теплохода «Булгария».

На заседании суда мужчина признался, что он безработный, но неофициально подрабатывает. В июне этого года Казаков предлагал услуги по организации речного тура с баней и шашлыком. Официально компанию он не регистрировал. Бизнесмен, являвшийся организатором последней прогулки, взял предоплату в 30 тысяч рублей, основные 75 тысяч должны были быть выплачены после поездки. Сейчас Казаков находится под домашним арестом.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что старший следователь Юлия Усербаева добавила красок: «Следствием установлено — ранее Казаков организовывал речные рейсы на теплоходе «Трио», собственник которого в 2022 году был осужден». Напомним, за вывоз 44 человек на теплоходе с неисправным двигателем и при нехватке средств спасения владелец «Трио» Александр Борисов получил уголовный штраф в 60 тысяч рублей.

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Анастасия Дуксеева