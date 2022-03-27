Минземимущество Татарстана выставило на торги кроссовер BMW X5

Минземимущество Татарстана объявило о продаже нескольких автомобилей, в числе которых значится BMW X5 xdrive50i 2010 года выпуска с пробегом 117 368 километров. Цена кроссовера превышает 1 млн рублей, об этом сказано на сайте ведомства.



Согласно карте технического состояния, у транспорта есть сколы и трещины на лобовом стекле, нет АКБ и задней салонной полки багажного отделения, а еще в комплектации отсутствует комплект передних и задних брызговиков.

Кроме BMW X5 торги объявлены на три автомобиля Lada 4×4 за 113 тысяч рублей и ГАЗ-3105 за 44,5 тысячи рублей. Подать заявки для участия в аукционе можно до 13 мая, торги проведут 18 мая.

Фото: mzio.tatarstan.ru

В конце прошлого года Минземимущество Татарстана выставило на торги автомобили Audi A8, Ford Focus и FIAT Albea.

Маргарита Головатенко