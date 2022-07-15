В Татарстане проходит музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге» — видео
В Татарстане проходит IV Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Первый день фестиваля был посвящен художнику Ивану Шишкину — уроженцу Елабуги. Мероприятие продлится до 17 июля.
Также гостям фестиваля представили лазерное шоу от технической группы MSSA.
Проект проводится в Елабуге с 2018 года, благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Ожидается, что на фестивале выступят пианисты Юрий Мартынов, Евгений Стародубцев, Андрей Коробейников, Федор Орлов и Алина Пырьина, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов, саксофонист Михаил Шумаков, Владислав Муртазин (орган), Яна Иванилова (сопрано), актер, поэт и режиссер Владислав Маленко.
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