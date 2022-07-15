Ин Бом Хван продлил приостановку контракта с «Рубином»
Корейский полузащитник Ин Бом Хван приостановил действие контракта с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт приостановили до окончания сезона 2022/23.
Весной полузащитник приостанавливал контракт с клубом до лета 2022 года. Сообщалось, что Хван Ин Бом перешел в ФК «Сеул».
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Татьяна ЛеухинаСпортФутбол Татарстан
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