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Ин Бом Хван продлил приостановку контракта с «Рубином»

21:23, 15.07.2022
Ин Бом Хван продлил приостановку контракта с «Рубином»
Фото: rubin-kazan.ru

Корейский полузащитник Ин Бом Хван приостановил действие контракта с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт приостановили до окончания сезона 2022/23.

Весной полузащитник приостанавливал контракт с клубом до лета 2022 года. Сообщалось, что Хван Ин Бом перешел в ФК «Сеул».

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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