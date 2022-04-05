Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешел в «Сеул»

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Бывший полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Хван Ин Бом перешел в ФК «Сеул», сообщает пресс-служба корейского клуба.



Соглашение футболиста с новым клубом будет действовать до 30 июня этого года — до тех пор, пока приостановлен контракт с «Рубином».

За «Рубин» полузащитник провел 18 матчей и отметился в них двумя голами и тремя голевыми передачами. О приостановке контракта спортсмена с казанским клубом стало известно 3 апреля.

Маргарита Головатенко