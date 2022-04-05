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Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешел в «Сеул»

10:02, 05.04.2022 1
Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешел в «Сеул»
Фото: кадр видео

Бывший полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Хван Ин Бом перешел в ФК «Сеул», сообщает пресс-служба корейского клуба.

Соглашение футболиста с новым клубом будет действовать до 30 июня этого года — до тех пор, пока приостановлен контракт с «Рубином».

За «Рубин» полузащитник провел 18 матчей и отметился в них двумя голами и тремя голевыми передачами. О приостановке контракта спортсмена с казанским клубом стало известно 3 апреля.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:05
    Вместо корейца нужно взять бурята или якута,можно и калмыка.Хуже играть не будет.
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