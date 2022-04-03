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Полузащитник Хван Ин Бом приостановил контракт с «Рубином»

15:12, 03.04.2022
Полузащитник Хван Ин Бом приостановил контракт с «Рубином»
Фото: пресс-служба клуба ФК "Рубин"

Корейский полузащитник Хван Ин Бом приостановил действие контракта с «Рубином», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с казанским футбольным клубом приостановлен до лета 2022 года.

В марте спортивный директор грузинского клуба Владимир Двалишвили комментировал уход полузащитника Хвичи Кварацхелии. Он сообщал, что Кварацхелия уехал в Грузию как свободный агент и больше не будет выступать за «Рубин».

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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