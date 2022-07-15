На дорогах Казани образовались 8-балльные пробки

Фото: Максим Платонов (архив)

Вечером в пятницу, 15 июля, на дорогах Казани образовались большие пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на 18.25 они оцениваются в 8 баллов.



Сильные заторы образовались традиционно в центре Казани — стоят улицы Пушкина, Островского, Артема Айдинова, Лево-Булачная, Татарстан, Тихомирнова и Щербаковский переулок.

Движение затруднено также на улицах Николая Ершова, Гвардейской, Аграрной и на проспекте Ямашева. Пробки образовались на улицах Мира, Азина и некоторых других.

Пробки на дорогах Казани в вечернее время наблюдаются регулярно. Так, накануне в столице Татарстана стояли улицы Юлиуса Фучика, Аделя Кутуя, Гвардейская и другие.

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Татьяна Демина