На дорогах Казани образовались 8-балльные пробки

Фото: Максим Платонов (архив)

Вечером в четверг на дорогах Казани образовались сильные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты на 17.55 они оцениваются в 8 баллов.

Сильные заторы наблюдаются традиционно в центре Казани — стоят улицы Пушкина, Лево-Булачная, Московская, Островского, Артема Айдинова, а также Щербаковский переулок. Движение затруднено также по улицам Тэцевская, Копылова, Максимова и проспекту Ямашева.

скриншот Яндекс.Карты

На пересечении улиц Пушкина и Островского, где тоже образовалась сильная пробка, зафиксировано ДТП.

В пробки также стоят улица Юлиуса Фучика, Аделя Кутуя, Гвардейская. Заторы образовались и на улице Николая Ершова, Космонавтом и других.

Пробки на дорогах Казани в вечернее время наблюдаются регулярно. Так, в понедельник образовался огромный затор на улице Фрунзе и Горьковском шоссе



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Татьяна Демина