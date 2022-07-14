На дорогах Казани образовались 8-балльные пробки
Вечером в четверг на дорогах Казани образовались сильные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты на 17.55 они оцениваются в 8 баллов.
Сильные заторы наблюдаются традиционно в центре Казани — стоят улицы Пушкина, Лево-Булачная, Московская, Островского, Артема Айдинова, а также Щербаковский переулок. Движение затруднено также по улицам Тэцевская, Копылова, Максимова и проспекту Ямашева.
На пересечении улиц Пушкина и Островского, где тоже образовалась сильная пробка, зафиксировано ДТП.
В пробки также стоят улица Юлиуса Фучика, Аделя Кутуя, Гвардейская. Заторы образовались и на улице Николая Ершова, Космонавтом и других.
Пробки на дорогах Казани в вечернее время наблюдаются регулярно. Так, в понедельник образовался огромный затор на улице Фрунзе и Горьковском шоссе
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