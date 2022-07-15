В УК «Татбурнефть» сменился директор
В ООО «УК «Татбурнефть» сменился директор. Об этом говорится на портале «СПАРК-Интерфакс».
Компанию возглавил Сергей Катков. На этом посту он сменил Ильдара Бурганова.
В январе Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайства «Татнефти» о покупке шести компаний, входящих в холдинг «Таграс»: «Таграс-Химсервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «КРС-Сервис», «ТМС-Логистика» и УК «Татбурнефть».
ООО «УК «Татбурнефть» занимается сервисными услугами по бурению и освоению скважин для нефтеперерабатывающих компаний.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым