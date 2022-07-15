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В УК «Татбурнефть» сменился директор

17:19, 15.07.2022
В УК «Татбурнефть» сменился директор
Фото: pixabay.com

В ООО «УК «Татбурнефть» сменился директор. Об этом говорится на портале «СПАРК-Интерфакс».

Компанию возглавил Сергей Катков. На этом посту он сменил Ильдара Бурганова.

В январе Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайства «Татнефти» о покупке шести компаний, входящих в холдинг «Таграс»: «Таграс-Химсервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «КРС-Сервис», «ТМС-Логистика» и УК «Татбурнефть».

ООО «УК «Татбурнефть» занимается сервисными услугами по бурению и освоению скважин для нефтеперерабатывающих компаний.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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