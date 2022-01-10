ФАС разрешила «Татнефти» покупку нефтесервисных компаний у «Таграса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайства «Татнефти» о покупке шести компаний, входящих в холдинг «Таграс». Все организации зарегистрированы в Альметьевске.

Речь идет о компаниях «Таграс-Химсервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «КРС-Сервис», «ТМС-Логистика» и УК «Татбурнефть». Они специализируются на оказании услуг в области добычи нефти и природного газа, а последняя — на предоставлении услуг по бурению, передает «Интерфакс».

Фото: tatneft.ru

Антимонопольное ведомство посчитало, что сделки не приведут к ограничению конкуренции на рынке добычи нефти и природного газа.

В декабре «Татнефть» выиграла аукционы на Верхне-Уратьминский и Макаровский участки в Татарстане.



Татьяна Леухина