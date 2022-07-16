В Татарстане до октября закрывается движение по подъезду к деревне Новое Кадеево

В Черемшанском районе Татарстана временно ограничивают движение на подъезде к деревне Новое Кадеево. Это связано с ремонтными работами.

Движение будет ограничено на участке от 0 км до 4,8 км до 1 октября. Для объезда водители могут воспользоваться дорогами общего пользования Азеево — Черемшан — Шентала и Кузайкино — Нурлат, подъезд к д. Кзыл-Чишма, передает пресс-служба Миндортранса республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в Тукаевском районе Татарстана временно ограничили для движения транспорта на участке Набережные Челны — Бурды на км 5,79. Это связано с ремонтными работами моста.



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Татьяна Леухина