В Татарстане временно закрыли движение по автодороге Набережные Челны — Бурды

В Тукаевском районе Татарстана временно ограничили для движения транспорта на участке Набережные Челны — Бурды на км 5,79. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Ограничения связаны с ремонтными работами моста.

Фото: realnoevremya.ru

Водители могут использовать для объезда дороги регионального значения Набережные Челны — Сарманово, «Набережные Челны — Сарманово» — Бурды, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, Набережные Челны — Бурды, а также автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга», проспект Мусы Джалиля и проспект Казанский в Набережных Челнах.

Ранее на трех участках трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана ограничили скорость до 50 км/ч и сузили проезжую часть в связи с проведением дорожных работ.



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Татьяна Леухина