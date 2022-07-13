СМИ сообщили о возможной отставке вице-премьера Юрия Борисова

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космос и оборонную промышленность, может покинуть свой пост. Об этом сообщают РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным изданий, он может занять пост главы «Роскосмоса», сменив на этом посту Дмитрия Рогозина.

Юрий Борисов является вице-премьером более четырех лет. В мае 2018 года он сменил на этом посту Дмитрия Рогозина. В зону его ответственности легли оборонная промышленность и «Роскосмос». В начале 2020 года президент расширил полномочия Борисова, поручив ему дополнительно курировать гражданскую промышленность и ТЭК. А в 2021 году премьер-министр Михаил Мишустин назначил его куратором Уральского федерального округа. Там промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) занимают ведущее место.



Вчера президент России Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров в правительстве. Их число увеличилось с 10 до 11. Новый заместитель председателя правительства будет совмещать должность с позицией министра промышленности и торговли. Таким образом, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров может стать новым вице-премьером.



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Татьяна Леухина