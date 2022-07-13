В Татарстане за год продукты подорожали на 20%, услуги — на 10%

В Татарстане в июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продовольственные товары подорожали на 19,93%, непродовольственные — на 17,04%. Стоимость услуг выросла на 10,08%, такие данные приводит Татарстанстат.

В целом потребительские товары за указанный период подорожали на 18,35%. Индекс потребительских цен за год вырос на 16,2%.

В июне в сравнении с декабрем 2021 года подорожание продуктов питания отмечается на уровне 13,57%, непродовольственных — 12,89%, цен на услуги — на 7,32%. Рост индекса потребительских цен за полгода — на 11,69%.



В июне по сравнению с маем продовольственные и непродовольственные товары, а еще услуги незначительно подешевели: продовольственные товары в июне, по сравнению с маем, подешевели на 0,65%, непродовольственные — на 0,41%, а стоимость услуг снизилась на 0,2%. Всего индекс потребительских цен упал на 0,65%.

Фото: tatstat.gks.ru

В Татарстане подешевели бананы, яблоки, сахар-песок и некоторые другие продовольственные товары. Снижение цен зафиксировано с 24 июня по 1 июля.

В конце июня в Татарстане также зафиксировали падение средних цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Свежая белокочанная капуста с 24 июня по 1 июля подешевела на 19,62%, картофель — на 14,24%, столовая свекла — на 9,6%, лук — на 5,38%, а морковь на 4,52%.

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Маргарита Головатенко