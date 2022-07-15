Сбер проведет в Казани конференцию «HR-день. Работа с командой в условиях турбулентности»

Сбер организует конференцию «HR-день. Работа с командой в условиях турбулентности» 19 июля в Казани. Мероприятие пройдет для руководителей и специалистов НR-подразделений компаний и предприятий среди клиентов Сбера.

Перед экспертами в сфере НR выступят руководители татарстанского отделения Сбербанка, а также топ-менеджеры и эксперты компаний экосистемы Сбера — медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, федерального интернет-ресурса по поиску работы «Работа.ру», СберУниверситета.

Участники конференции узнают, что сейчас происходит на рынке well-being (забота о благополучии сотрудников), как компании поддерживают и развивают персонал, совместно со спикерами разберут проблемы рынка труда в 2022 году, узнают точки роста и информацию о новых возможностях.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Высокая турбулентность внешней среды неизбежно сказывается на любых планах по комплексным преобразованиям внутри команды. Значительная часть компаний сегодня активизирует разработку и реализацию трансформации своих стратегий для повышения конкурентоспособности в новой реальности. Именно поэтому Сбер готов делиться своими лучшими практиками с партнерами, оказывать консультационную помощь в адаптации команд к новым условиям рынка».

Майя Сикирина, исполнительный директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»:

«Программы поддержки сотрудников начали активно развиваться в России в 2020 году. С этого времени спрос на них со стороны компаний только увеличивался, и одной из основных мер помощи персоналу стали программы психологической поддержки. За первые 6 месяцев российские компании заключили почти в 5 раз больше договоров на оказание психологической помощи сотрудникам, чем годом ранее, а психологи вошли в пятерку самых востребованных специалистов СберЗдоровья».

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»