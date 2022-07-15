В Татарстане зарегистрировали 42 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 42 случая коронавируса. За весь период пандемии в республике подтвердилось 153 169 заражений COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 12 человек. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 149 684.

Умерли за весь период 1 996 заболевших коронавирусом татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко