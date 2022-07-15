В Азнакаевском районе Татарстана женщина погибла после съезда машины в кювет — она не была пристегнута

Фото: ГИБДД Татарстана

14 июля на 30 км автодороги Лениногорск — Азнакаево в Азнакаевском районе Татарстана погибла водитель 1971 года рождения — ее автомобиль Chery съехал в кювет попутного направления и опрокинулся, сообщили в ГИБДД по республике.



Автомобиль в результате ДТП оказался сильно поврежден. Жизненное пространство для водителя имелось, однако она не была пристегнута ремнем безопасности. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В Госавтоинспекции по Татарстану напомнили, что использование ремней безопасности позволяет уменьшить тяжесть травм водителей и пассажиров при ДТП.

Фото: ГИБДД Татарстана

В Казани в четверг, 14 июля, произошло 164 ДТП, из которых пять с пострадавшими. В столице Татарстана случились два столкновения, наезды на пешехода, на препятствие с последующим наездом на пешехода и на препятствие с последующим столкновением.

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Маргарита Головатенко