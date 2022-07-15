В Казани в четверг произошло 164 ДТП
В Казани в четверг, 14 июля, произошло 164 ДТП, из которых пять с пострадавшими, сообщили в ГИБДД города.
В столице Татарстана случились два столкновения, наезды на пешехода, на препятствие с последующим наездом на пешехода и на препятствие с последующим столкновением.
Пять водителей задержали в пьяном состоянии, у еще трех водителей не было прав на управление транспортом. В отделы полиции доставили четырех граждан по подозрению в совершении преступлений.
В Казани в среду, 13 июля, произошло 156 ДТП, семь из которых с пострадавшими. Были задержаны пять водителей в пьяном состоянии.
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