Российские пользователи вновь могут оплачивать подписку на «Google Диск»

Пользователи из России вновь могут оплачивать подписку на «Google Диск». В этом убедился корреспондент «Реального времени».

С 10 марта 2022 года платежная система Google Play приостановила работу для российских пользователей. До этого об этом же объявляли Visa и Mastercard.

После приостановки работы платежных систем пользователи не могли оплачивать подписку. Ряд российских пользователей, покупавшие подписку на сервисы Google, получали письма о ее отмене. В письмах компании указывалось, что Google «не сможет обработать платеж».

Сейчас оплата проходит через Apple Pay со счета мобильного телефона.

Фото: скриншот / google.com

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Маргарита Головатенко