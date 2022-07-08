В Татарстане на трех участках трассы М-7 ограничили скорость до 50 км/ч

На трех участках трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана скорость ограничена до 50 км/ч и сужена проезжая часть. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Это связано с проведением дорожных работ. Уточняется, что ограничения коснутся участков с 786-го по 794-й километр, с 812-го по 824-й километр и с 827-го по 840-й километр.

Также локальные ограничения возможны на участках:

Мамадышский район — ремонт с 957-го по 970-й километр;

Елабужский район — устройство слоев износа с 1026-го по 1038-й километр;

Набережные Челны — устройство слоев износа с 1047-го по 1053-й километр;

Актанышский район — капремонт с 1154-го по 1161-й километр.

До конца дорожно-строительного сезона будет ограничена скорость движения на трех участках реконструкции трассы М-7 с 735-го по 772-й километр.

Фото: vtk.rosavtodor.ru

18 июня стало известно, что на двух участках федеральных дорог установили знаки, которые ограничивают скорость движения до 50 км/ч. Эту меру ввели для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время ремонта дорог.



Речь идет об участках с 28 по 40 км дороги Р-141 Казань — Буинск — Ульяновск в Верхнеуслонском районе, с 381 по 390 км автодороги Р-239 Казань — Оренбург в Альметьевском и Бугульминском районах.



Кроме того, ведутся работы на мостах через реку Челна и Кандыз. На автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск работы по ремонту ведутся на 17-километровом участке c 3 по 30 км на обходе города Волжск.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин