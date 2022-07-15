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Елабуга и Чистополь станут литературными городами России

01:23, 15.07.2022
Елабуга и Чистополь станут литературными городами России
Фото: wikipedia.org (Елабуга)

Елабуга и Чистополь станут культурными городами России. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

15 июля в 18:30 на главной сцене Елабуги пройдет торжественное вручение почетного звания «Литературный город России». В этот день зрителей ждет концерт-посвящение великой поэтессе Марине Цветаевой.

Фото: wikimedia.org (Чистополь)

16 июля в 12:00 пройдет торжественная церемония вручения звания «Литературный город России» городу Чистополь в парке имени Бориса Пастернака. В 12:45 в Мемориальном музее Бориса Пастернака пройдет литературная встреча Союза писателей России и Союза писателей Татарстана с творческой интеллигенцией города, будет организована литературная выставка «Вчера. Сегодня. Завтра».

Ранее в Татарстане стартовали съемки документального фильма о глубинках республики. В нем покажут жизнь трех сел: Бессоново (Тетюшский район), Селенгуши (Нурлатский район), Белкино (Пестречинский район).

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Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан

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