Защита Вахитовского и Приволжского районов Казани от борщевика Сосновского обойдется в 1,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году на локализацию и ликвидацию очагов произрастания и распространения борщевика Сосновского на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани потратят 1,7 миллиона рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Работы требуется проводить в четыре этапа — с момента заключения контракта и по 14 октября 2022 года. Подрядчику необходимо расчистить территорию от растений прошлого года и утилизировать их, не менее шести раз выкосить, срезать и выкопать борщевик Сосновского, а также обработать территорию гербицидами.

На территориях, имеющих ограничения по применению гербицидов, заказчик требует применять механический метод — сплошное скашивание на высоту не более 15—20 см, в течение всего периода вегетации. Интервал — три-четыре недели. В остальных случаях применяется комбинированный метод: сочетание механической и химической обработки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Работы пройдут на следующих территориях:

вдоль Фермского Шоссе;

вдоль реки Казанки, на улице Подлужной;

по Оренбургскому тракту, в том числе по дороге в ТЦ «Порт», вблизи дома №138;

на улице Рауиса Гареева;

на улице Некрасова, 35;

на улице Тихомирнова, вблизи дома №19;

на улице Доверия — территория вдоль дороги, вдоль всего залива между дорогой и водой;

ж.м. Калининский;

на улице Хусаина Мавлютова, вблизи дома №26;

на улице Щапова, вблизи дома №45;

на улице Братьев Касимовых, вблизи дома №6;

ж.м. Аметьево, ул. Газонная.

Общая площадь засоренности указанных территорий борщевиком Сосновского — 288 922 кв. м. На 216 744 «квадратах» предстоит выкашивание, на 36 124 кв. м — расчистка и обработка территорий гербицидами.

Первый этап работ продлится с момента заключения контракта и до 14 июля, второй — с 15 июля по 14 августа. Третий этап стартует 15 августа и продлится по 14 сентября. Затем начнется четвертый этап, который закончится 14 октября.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заказчик работ — администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани. Подрядчика определят 27 июня, следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, в Казани проходят акции по борьбе с борщевиком Сосновского. В июне прошлого года в «Русско-Немецкой Швейцарии» собрали семь мешков этого растения.



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Татьяна Демина