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Защита Вахитовского и Приволжского районов Казани от борщевика Сосновского обойдется в 1,7 млн рублей

17:47, 16.06.2022
Защита Вахитовского и Приволжского районов Казани от борщевика Сосновского обойдется в 1,7 млн рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году на локализацию и ликвидацию очагов произрастания и распространения борщевика Сосновского на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани потратят 1,7 миллиона рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Работы требуется проводить в четыре этапа — с момента заключения контракта и по 14 октября 2022 года. Подрядчику необходимо расчистить территорию от растений прошлого года и утилизировать их, не менее шести раз выкосить, срезать и выкопать борщевик Сосновского, а также обработать территорию гербицидами.

На территориях, имеющих ограничения по применению гербицидов, заказчик требует применять механический метод — сплошное скашивание на высоту не более 15—20 см, в течение всего периода вегетации. Интервал — три-четыре недели. В остальных случаях применяется комбинированный метод: сочетание механической и химической обработки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Работы пройдут на следующих территориях:

  • вдоль Фермского Шоссе;
  • вдоль реки Казанки, на улице Подлужной;
  • по Оренбургскому тракту, в том числе по дороге в ТЦ «Порт», вблизи дома №138;
  • на улице Рауиса Гареева;
  • на улице Некрасова, 35;
  • на улице Тихомирнова, вблизи дома №19;
  • на улице Доверия — территория вдоль дороги, вдоль всего залива между дорогой и водой;
  • ж.м. Калининский;
  • на улице Хусаина Мавлютова, вблизи дома №26;
  • на улице Щапова, вблизи дома №45;
  • на улице Братьев Касимовых, вблизи дома №6;
  • ж.м. Аметьево, ул. Газонная.

Общая площадь засоренности указанных территорий борщевиком Сосновского — 288 922 кв. м. На 216 744 «квадратах» предстоит выкашивание, на 36 124 кв. м — расчистка и обработка территорий гербицидами.

Первый этап работ продлится с момента заключения контракта и до 14 июля, второй — с 15 июля по 14 августа. Третий этап стартует 15 августа и продлится по 14 сентября. Затем начнется четвертый этап, который закончится 14 октября.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заказчик работ — администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани. Подрядчика определят 27 июня, следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, в Казани проходят акции по борьбе с борщевиком Сосновского. В июне прошлого года в «Русско-Немецкой Швейцарии» собрали семь мешков этого растения.

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Татьяна Демина
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