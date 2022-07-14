Экс-вратарь «Уфы» Беленов проводит тренировки в составе «Рубина»

Бывший вратарь «Уфы» Александр Беленов тренируется в Казани на базе «Рубина». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Там уточнили, что возможен его переход в команду. Беленов покинул «Уфу» в середине июля, расторгнув контракт по соглашению сторон, передает «РИА Новости».

Во вторник нападающий Артем Дзюба прибыл в распоряжение «Рубина». В клубе уточнили, что о подписании контракта речи пока не идет, спортсмен просто поддерживает форму.

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Татьяна Леухина