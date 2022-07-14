В казанском ЖК для инвалидов-колясочников пройдет ремонт за почти 16 миллионов рублей

Фото: документация к тендеру

На капитальный ремонт специализированного жилого комплекса в Казани, предназначенного для проживания инвалидов-колясочников, направят более 15,6 миллиона рублей из городского бюджета. Подрядчика, которой возьмется за работы, ищет Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома столицы Татарстана.

Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций кровли корпусов Б и Г жилого дома №43, симметрично расположенных друг напротив друга по ул. Дубравной Приволжского района, проводилась в ноябре 2021 года специалистами ООО «Проектстрой».

Фото: документация к тендеру

Метод визуального осмотра показал, что кровля здания расположена на разных уровнях, скаты одного уровня не имеют единого конька. По всей ее площади со стороны чердака наблюдаются просветы. Кроме того, два существующих окна на корпусе расположены под потолком коридора и выполняют только функцию естественного освещения помещения.

Напомним, что в Татарстане продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Она выполнена более чем на 50%.



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Карина Хакимова