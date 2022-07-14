Конкурсник фирмы депутата Хасанова оспаривает одну из крупных сделок

Сделка с давним партнером

Конкурсный управляющий фирмы «Реставратор» татарстанского депутата Рустема Хасанова подал иск о признании недействительной сделки банкрота с ООО «ПКФ Гран». Оказалось, что незадолго до финансового краха парламентарий провел в адрес вышеназванной компании несколько платежей на общую сумму 91,195 млн рублей.

Теперь арбитражный управляющий Ирек Шакиров требует от «ПКФ Гран» вернуть эти средства «Реставратору», а заодно выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 27,264 млн рублей, и проценты будут расти до момента фактического исполнения обязательства.

Фирма «Реставратор» хорошо известна на рынке Казани, на ее счету реставрационные работы на таких объектах исторической части Казани, как дом Михляева, Петропавловский собор, Государственный музей изобразительных искусств РТ, галерея и выставочный зал музея ИЗО.

Фирма «Реставратор» проводила реставрацию таких объектов, как дом Михляева, Петропавловский собор, Госмузей ИЗО РТ, галерея и выставочный зал музея ИЗО. Фото: Олега Тихонова

Оспариваемые денежные транши компания депутата провела в период с 11 сентября 2017 года по 4 июля 2018-го. ООО «Реставратор» было признано банкротом чуть позднее — в ноябре 2021 года, а сам Хасанов — в апреле этого года.

При этом между парламентарием и фирмой «ПКФ Гран», получившей деньги, прослеживается связь. Учредитель последней Рамиль Нигматуллин и Хасанов в 2015 году были партнерами по бизнесу — совладельцами одной компании «Экосистема», специализирующейся на производстве химических продуктов. До 2019 года никакой операционной деятельности эта фирма не вела, затем взяла краткосрочный заем в 4,5 млн рублей, задолжав контрагентам 11,5 млн рублей. По итогам 2019-го компания показала выручку в 17,56 млн рублей, после чего ушла в минус, а в апреле этого года была ликвидирована.

Компания «ПКФ Гран» была учреждена за два года до «Экосистемы», 9 лет назад, и тоже занимается производством химпродуктов. Рамиль Нигматуллин также руководит ООО «Кувшин», занятым в ресторанной сфере деятельности.

Депутата уже подозревали в аффилированности с кредитором



После объявления Хасанова банкротом в отношении него на полгода ввели процедуру реализации имущества. Также решением суда к участию в деле привлекли органы опеки и попечительства, поскольку парламентарий является отцом четверых детей. Возможность завершения процедуры банкротства депутата суд рассмотрит 18 октября этого года по итогам отчета о результатах реализации имущества. В декабре прошлого года Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении депутата Хасанова процедуру реструктуризации долгов. Иск на 24,1 млн рублей подал «Ак Барс» Банк.



Позже, в феврале 2022 года, депутата заподозрили в аффилированности с одним из кредиторов — фирмой «Слово бухгалтера плюс», которая пыталась войти в реестр к Хасанову-должнику с требованием 2,5 млн рублей.

— В данном случае факт предоставления беспроцентного займа коммерческой организацией на длительный срок, то есть на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка, служит подтверждением фактической аффилированности кредитора и ООО «Реставратор». Финансовый управляющий полагает, что для оценки обоснованности требования кредитора следует провести анализ выписки по расчетному счету ООО «Реставратор» для установления целей, на которые использовался данный заем, для установления наличия или отсутствия факта транзитного характера движения денежных средств, факта возврата займа, — указала финуправляющий депутата Марина Фадеева.

Кроме того, она подчеркнула — чтобы определить, был ли данный заем компенсационным финансированием, надо установить дату возникновения признаков неплатежеспособности «Реставратора». Поэтому Фадеева направляла запрос конкурснику фирмы депутата с просьбой предоставить выписку по счету за период с 3 апреля 2019 года.

Эмиль Зиянгиров