Депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов признан банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал депутата Госсовета РТ и директора компании «Реставратор» Рустема Хасанова банкротом. Об этом сообщается на сайте суда.
Иск на 24,1 млн рублей подал Ак Барс Банк. Суд признал заявление банка и поручил начать процедуру реструктуризации долгов. В течение 15 дней депутат должен будет предоставить финансовому управляющему по его требованию все сведения о составе и месте нахождения своего имущества.
Следующее заседание по делу Хасанова пройдет 14 апреля 2022 года. На нем будут подведены итоги.
Недавно стало известно, что Зеленодольский завод имени Горького хотят обанкротить. Иск намерено подать петербургское ООО «Феррумленд», занимающееся производством металлических конструкций и выступающее кредитором предприятия.
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