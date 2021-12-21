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Депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов признан банкротом

09:55, 21.12.2021 1
Депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов признан банкротом
Фото: gossov.tatarstan.ru

Арбитражный суд Татарстана признал депутата Госсовета РТ и директора компании «Реставратор» Рустема Хасанова банкротом. Об этом сообщается на сайте суда.

Иск на 24,1 млн рублей подал Ак Барс Банк. Суд признал заявление банка и поручил начать процедуру реструктуризации долгов. В течение 15 дней депутат должен будет предоставить финансовому управляющему по его требованию все сведения о составе и месте нахождения своего имущества.

Следующее заседание по делу Хасанова пройдет 14 апреля 2022 года. На нем будут подведены итоги.

Фото: Максим Платонов

Недавно стало известно, что Зеленодольский завод имени Горького хотят обанкротить. Иск намерено подать петербургское ООО «Феррумленд», занимающееся производством металлических конструкций и выступающее кредитором предприятия.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:06
    Банкрот, а всем помогает сам
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