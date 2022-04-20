Арбитражный суд Татарстана признал депутата Хасанова банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал депутата Госсовета республики Рустема Хасанова банкротом. В отношении него на полгода ввели процедуру реализации имущества. Также решением суда к участию в деле привлекут органы опеки и попечительства, поскольку парламентарий является отцом четверых детей.

Хасанову необходимо не позднее одного рабочего дня после признания банкротом передать финансовому управляющему все банковские карты. В течение 15 дней депутату нужно также предоставить данные о составе своего имущества, месте его нахождения и др.

Фото: realnoevremya.ru

Возможность завершения процедуры банкротства депутата суд рассмотрит 18 октября этого года по итогам отчета о результатах реализации имущества, передает «Коммерсант».

В декабре прошлого года Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении депутата Хасанова процедуру реструктуризации долгов. Иск на 24,1 млн рублей подал Ак Барс Банк.

В феврале стало известно, что финансовый управляющий Хасанова заподозрила его в аффилированности с одним из кредиторов — фирмой «Слово бухгалтера плюс». Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова