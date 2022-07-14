Окружной суд обязал СК «Татфлот» выплатить 21 млн рублей штрафа за затопленный «ОМик»

Как стало известно «Реальному времени», штраф в два с лишним десятка миллиона рублей для СК «Татфлот» за загрязнение Волги в связи с затоплением пассажирского «ОМ» остался в силе. Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил решение Арбитражного суда РТ и постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда по этому делу.

Как ранее рассказывало «Реальное время», рядом с улицей Портовой в районе Лесной гавани в акватории Куйбышевского водохранилища затоплен теплоход, Росприроднадзору сообщило МЧС. Специалисты обоих ведомств в феврале 2020 года провели совместное выездное обследование находки. Согласно их заключению, «судно полностью, кроме рубки, находится под водой». Тем не менее надпись «ОМ-340» рассмотреть было можно. На льду в этом месте были пятна нефтепродуктов. На их присутствие указывал и характерный запах.

По результатам обследования в отношении АО «СК Татфлот» (именно оно оказалось владельцем теплохода) Волжско-Камским межрегиональным Управлением Росприроднадзора был составлен протокол по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов»). Компания была подвергнута административному наказанию в виде штрафа в 150 тыс. рублей. Кроме того, ведомство оштрафовало «Татфлот» на 46,9 млн рублей за загрязнение Волги.

Фото: ru.wikipedia.org

Претензия в адрес нарушителя о добровольной выплате этой суммы исполнена не была, и тогда защитники природы подали заявление в суд. Татарстанский арбитраж признал требования Росприроднадзора справедливыми. Однако отметил, что с учетом водоизмещения судна оно неверно рассчитало размер ущерба реке. К тому же доказательств того, что «ОМ-340» был затоплен с каким-либо грузом, топливом и т.д., что, по-видимому, усугубило бы ответственность, представлено не было. В результате штрафные санкции были снижены больше чем вдвое: до 21,6 млн рублей. Куйбышевское водохранилище находится в собственности Российской Федерации, поэтому платеж полностью должен быть зачислен в бюджет России. Остается ли до сих пор судно под водой или его уже вытащили, неизвестно.

Сегодня окружной суд оставил кассационную жалобу судоходной компании, не соглашавшейся с ранее вынесенными решениями по этому делу, без удовлетворения.



Алена Кривцова